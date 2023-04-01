7 способов истребить слизней в огороде

Слизни – это улитки без раковины. Их кожа покрыта большим слоем слизи, которая защищает моллюсков от внешних факторов.

Этот вредитель способен довести огородника до отчаяния, повреждая перцы, томаты, огурцы, клубнику, свеклу и др.

После того, как плод поврежден, он загнивает и портится.

Если стоит жаркое сухое лето, то слизней не будет. Они предпочитают сырую и прохладную среду.

Принимаем меры

1. Вокруг грядок, теплиц и клумб нужно уничтожить все сорняки. Выполотую сорную траву нужно сразу убирать с участка.

2. Делаем ловушки для вредителя: проливаем небольшой участок земли водой, раскладываем на нем доски, куски фанеры, мокрые тряпки и т.п. Через день укрытия нужно поднять и собрать спрятавшихся там вредителей. Только их нельзя давить. Раздавленные моллюски привлекают других особей и их станет еще больше.

3. Дорожки между грядками нужно посыпать железным купоросом или суперфосфатом, или смесью табачной пыли и гашенной извести.

4. Вокруг растений в теплице рассыпаем еловые иголки или раскладываем еловые веточки, измельченную яичную скорлупу или песок. Для нежного слизня это будет препятствием для того, чтобы подобраться близко к растениям.

5. Слизни очень боятся соли и соды, но такой метод не подходит для грядок. Его можно использовать в ограниченных местах на участке, там, где не растут культурные растения.

6. Эффективным средством против моллюсков признана кукурузная мука. Ее надо насыпать в банку и положить ее в месте скопления слизней на бок. Слизни едят приманку и погибают.

7. Делаем пивную приманку. В небольшие емкости наливаем пиво. Насекомые сползаются на его запах, попадают в ловушку, из которой не могут выбраться самостоятельно. Важно их быстро собрать и уничтожить.