Не до попсы: в Москве и Петербурге отменены концерты Александра Реввы

Александр Ревва с 2021-го года переносил свои выступления. В Ростове-на-Дону и Краснодаре шоу бывшего КВН-щика, которые планировались на февраль, отменили по инициативе принимающей стороны.

Но на этот раз артист сам решил отменить концерты в Москве и Петербурге, которые были намечены на 1-е и 8-е апреля. Организаторы сообщили, что Ревва не захотел выступать вместе с попсой в нынешнее довольно сложное время, сообщает Космополитен со ссылкой на Telegram-канал Mash

В жизни резидента Comedy Club в последнее время возникло немало сложностей. На звезду обижен его отец, который живет в родном для музыканта городе Донецке.

Отец Реввы заявил, что его сын часто ездил на Украину - к своему лучшему другу Владимиру Зеленскому. Но Донбасс, посетовал Владимир Николаевич, Александр не посещал 9 лет.

Связь актера с отцом оборвалась давно - тот ушел из семьи, когда будущей звезде было 4 года. Александр при этом не поддерживает связь и с матерью. Любовь Рачеева уверяет, что ее очернила невестка, потому сын и отказывается общаться с ней.