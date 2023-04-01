Опытный садовод объяснил простой способ борьбы с черной ножкой рассады

Заметить черную ножку можно по истончению и ослаблению стебля, корневая шейка чернеет, гниет, листья увядают.

Первые симптомы должны насторожить. Меры надо принимать немедленно. Затянув с ними, можно потерять всю рассаду.

Все пораженные ростки надо убрать. Почву обработать марганцевым раствором - слабо-розовым. Под корешки внести фитоспорин. Грунт запудрить древесной золой.

Для профилактических целей применяем содовый раствор. Берем чайную ложку порошка и литр воды. Так мы обеззаразим землю и одновременно раскислим ее.

Применяем луковый настой. Шелуху настаиваем на воде, 200 г материала и литр жидкости. Оставляем на сутки. Поливы предотвратят появление черной ножки.

Откуда берется черная ножка: из-за густых посадок, из-за заливания рассады водой. Другие причины - нет притока свежего воздуха, сеянцы не проветриваются.