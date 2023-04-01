Илон Маск говорит, что нейролинк это единственный способ выжить и конкурировать с искусственным интеллектом

Выступая в 2018 году на передаче "Joe Rogan Experience", Маск рассказал, что его компания Neuralink приготовила для нас нечто захватывающее. Он считает, что его технология позволит людям достичь состояния "симбиоза" с ИИ, когда мы сможем без усилий объединить свой мозг с компьютером. Neuralink разрабатывает мозговые имплантаты с 2016 года с целью лечения таких заболеваний, как паралич и слепота.



В последнее время мозговые технологии стали большим бизнесом. Компания Synchron недавно привлекла 75 миллионов долларов от таких компаний, как Билл Гейтс и Джефф Безос, а венчурная компания TruBrain запустила раунд сообщества, что означает, что каждый может инвестировать, и уже привлекла более 1,1 миллиона долларов от розничных инвесторов.



По словам Маска, привязанность людей к своим телефонам уже делает их киборгами, но каждый человек все равно может стать умнее.

Причина в том, что поток информации между биологическим и цифровым "я" болезненно медленный. Интерфейсы "мозг-машина" компании Neuralink призваны изменить эту ситуацию путем создания прямого канала связи между человеческим мозгом и компьютерами.

Эта технология в конечном итоге может позволить людям загружать себя в новые устройства, если их биологическое "я" умрет, что, по сути, приведет к бессмертию.