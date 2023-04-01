"Мы слышали слухи о закрытии школы на втором курсе, но я не думала, что это произойдет на самом деле. Я была потрясена", - сказала Эйта, которой, как и Аой, 15 лет.
Поскольку рождаемость в Японии падает быстрее, чем ожидалось, закрытие школ происходит все быстрее, особенно в сельских районах, таких как Тен-эи, горный горнолыжный район и район горячих источников в префектуре Фукусима, что наносит дополнительный удар по регионам, которые уже борются с депопуляцией.
Падение рождаемости - проблема азиатского региона, поскольку расходы на воспитание детей снижают рождаемость в соседних Южной Корее и Китае. Но ситуация в Японии особенно критична.
Премьер-министр Фумио Кисида пообещал "беспрецедентные меры" для повышения рождаемости, включая удвоение бюджета на политику, связанную с детьми, и заявил, что поддержание образовательной среды имеет решающее значение.
В 2022 году число рождений упало ниже 800 000, что является новым рекордно низким показателем, согласно правительственным оценкам, и на восемь лет раньше, чем ожидалось, что нанесло сокрушительный удар по небольшим государственным школам, которые часто являются сердцем сельских городов и деревень.
По данным правительства, каждый год закрывается около 450 школ. В период с 2002 по 2020 год почти 9000 школ навсегда закроют свои двери, что затруднит для отдаленных районов привлечение новых и молодых жителей.
Закрытие школ распространяется в стареющей Японии
Когда Эйта Сато и Аои Хоси шли на церемонию вручения дипломов в младшей школе, их шаги эхом отдавались в полированных залах, некогда переполненных и шумных учениками. 76-летняя школа навсегда закроет свои двери, когда в пятницу закончится учебный год.
"Мы слышали слухи о закрытии школы на втором курсе, но я не думала, что это произойдет на самом деле. Я была потрясена", - сказала Эйта, которой, как и Аой, 15 лет.
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