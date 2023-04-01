Опытный садовод объяснил когда нужно пикировать томаты: в 1-2 листа, позже или раньше

Сроки проведения пикировки очень важны для роста растения, его дальнейшего развития и плодоношения.

Пикировать - значит пересаживать из одной емкости в другую - более объемную, рассадка томатов по отдельным стаканчикам или горшкам.

Как правило помидорная рассада легко переносит пикирование. Срок нельзя затягивать, но и нельзя делать это раньше времени, оба варианта опасны для "самочувствия" томата.

Опоздание и передержка в одной общей емкости загущенных посевов приведет к тому, что они вытянутся и ослабнут, корни сплетутся друг с другом.

Тогда во время пикировки их легко будет повредить. Поврежденные корни сильно замедлят рост и развитие рассады.

Закладка кистей не случится вовремя, что отразится на будущем урожае.

Можно пикировать и при 4-5 листьях, с рассадой ничего не случится. Однако в это время у томата начинается фаза закладки цветочных кистей. Если ее нарушить, можно остаться без урожая.

Когда появилось два семядольных листка, пикировку точно делать рано, есть большой риск повреждения маленького корешка.

Оптимальный вариант - отрастание двух полноценных листиков. В этом периоде томат испытает самый минимальный стресс, от которого быстро оправится.

Когда делаем пикировку, убираем слабые ростки, к высадке оставляем только самые лучшие, здоровые крепкие. Когда пересадка завершена, не стоит увлекаться поливом.

Переизбыток влаги спровоцирует рост грибка. С подкормками тоже надо повременить. Делаем это после приживания рассады на новом месте.