Кристина Орбакайте хочет возобновить свою концертную деятельность в РФ

Директор певицы Кристины Орбакайте Александр Качан заявил СМИ, что в скором времени исполнительница опять начнет давать концерты в России.

В последний раз певица выступала в родной стране в ноябре прошлого года, сообщает Рамблер со ссылкой на NEWS.ru.

У Кристины концерты всегда планируются. Когда ближайший, не скажу. Пока планируем. Как появятся конкретные планы, сразу опубликуем на сайте, — сказал Качан.

Алла Пугачева в России не живет уже больше года, но с дочерью общается регулярно. В недавнем интервью Кристина вспомнила, какие наказы ей давала Примадонна. Самое главное, что она советовала дочери, и в жизни, и в творчестве думать вперед и все предвидеть.

С тех пор Орбакайте так и поступает. Певица уверена, что научилась не спешить по жизни и все анализировать.