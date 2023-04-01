Заядлая огородница рассказала о лучших ранних сортах картошки: урожайные и вкусные

Предлагаем выбрать из этих сортов, которые проверены опытным путем и рекомендованы бывалой огородницей.

Розара

Каждый год плодоносит шикарно, посадочный материал не нужно обновлять часто. Сорт устойчив к основным картофельным болезням. Как избыток влаги, так и засуху переносит спокойно. Урожай будет всегда отменным, погода на него не повлияет. Клубни вырастают ровного размера, средней величины, красноватого оттенка. Мякоть будет желтая, вкус отварного картофеля приятный, с хорошим ароматом, картофель получается разваристый.

Гала

Созревает рано, но может долежать до весны. Убирать урожай мжно уже через 70 дней. Не боится засушливой погоды. Ароматная, вкусная картошка. Внутри кремового цвета, плотная, содержит мало крахмала.

Реал

Урожай дает очень быстро, не боится парши, рака и других картофельных напастей. Крахмал - 16%, можно варить супы, жарить, делать пюре. Мякоть светлая, при нарезании не темнеет.

Банкир

Распространенные картошкины недуги ему не страшны. Большого ухода за ним не надо. Только стандартные процедуры. С куста можно собрать до 14 картофелин. Клубни ровные, гладкие, почти без глазков. Мякоть светло-желтая, вкус нежный, чуть сладковатый. После варки цвет остается, можно готовить любые блюда.