Агроном-эксперт объяснил, что добавить вместо навоза для рыхлости и плодородия земли

Плодородие земли со временем ухудшается, происходит истощение, заражение болезнями, вредителями. Улучшить состояние грунта можно внесением навоза.

Но не у всех он есть. Кроме того навоз не всякому растению полезен, особенно в избытке.

В этой ситуации есть другие варианты обогащения почвы. Разрыхлить ее и повысить плодородие помогут сидераты. Например, Фацелия.

Она не дает распространяться сорнякам, дает пышную зелень. Ее можно скосить и заделать в почву, что послужит отличным органическим удобрением.

Фацелия в целом хорошо влияет на структуру почвы, облегчает и разрыхляет ее, делает воздушной, плодородной. Почва насыщается азотом, калием, раскисляется.

У Фацелии нет общих с огородными культурами вредителей и болезней. После этого сидерата хорошо растет любое дачное растение. Фацелия отличается ускоренным ростом.

После появления ростков цвести начинает через 45 дней. Посеять сидерат можно весной или на зиму.