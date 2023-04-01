Специальная обрезка утроит урожай малины: справится даже начинающий садовод

Первую обрезку надо сделать в самом начале лета. Когда новые побеги подрастут, их обрезают на метровой высоте. Это стимулирует рост боковых побегов.

На следующий год ранней весной, эти же побеги надо обрезать на 10 см. Количество новых побегов еще увеличится. Таким образом их станет больше на протяжении всего ствола, соответственно будет больше цветов и ягод на кусте.

С такого ветвистого куста можно получить в три раза больше урожая.

Важно, чтобы растения были посажены на расстоянии 1,5 м одно от другого, так как кусты при такой обрезке разрастаются в ширину больше обычных, и посадки будут загущенными.