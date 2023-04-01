Bloomberg: уход западных трейдеров зерна стал ценным подарком для России

Аналитики агентства отмечают, что после ухода Cargill и Viterra российские запасы зерна сосредоточатся в руках компаний, финансируемых государством.

В результате у России появится значительно больше возможностей контролировать значительную часть доходов.

Сообщается, что в такой ситуации государство будет вынуждено заключать договоренности о поставках зерна без участия международных трейдеров.

Это повысит геополитическое значение рынка продовольствия и поможет России увеличить свое влияние в мире.