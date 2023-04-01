Bloomberg: в глобальной нефтяной сфере произошел коренной перелом

По информации агентства, это привело к настоящему буму строительства танкеров, которые используются для перевозки нефти.

В нынешнем году компания Braemar получила заказ на производство 38 нефтяных танкеров, относящихся к среднему классу.

Аналитик компании Александра Алатари подчеркивает, что смещение между НПЗ и основными потребителями будет поддерживать спрос на нефть.

На данный момент морскими танкерами перевозится свыше 200 млн баррелей нефти. Два года назад показатель составлял 177 млн баррелей.