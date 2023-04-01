Успешный способ полива сладкого болгарского перца, который повышает урожайность вдвое

Болгарский перец плохо переносит сухую землю. Его корневая система лежит у верхних слоев почвы, которые быстро подсыхают и превращаются в корочку.

Вот почему при выращивании перца без частых поливов не обойтись. Значение имеет и качество воды. Берется обязательно только отстоянная и теплая жидкость.

От холодной перцы могут заболеть гнилями или грибком.

Когда идет фаза плодоношения, для получения сладких плодов вода должна быть теплой. Если нужны плоды с горчинкой, берем воду чуть холоднее.

Лучшее время для увлажнения растения - раннее утро или вечер.

Если поливать лейкой или шлангом, можно заголить корневую систему. Можно предложить другой, более эффективный способ.

На грядках устанавливаются пластиковые бутылки с водой, точнее - они вкапываются в землю. В крышках делаются отверстия.

Тогда вода пойдет сразу к корням и будет доходить до них постепенно и равномерно.

В воду для полива можно добавить органические или минеральные подкормки или препараты для борьбы с болезнями и вредителями.