Сестра Ольги Бузовой Анна раскрыла свой способ восстановления после инсульта

21:19 2023-04-01

34-летняя сестра Ольги Бузовой Анна рассказала, что после инсульта, перенесенного в 2020 году, она ежегодно делает МРТ.

По ее словам, последнее обследование показало, что зона поражения головного мозга практически не видна. Бузова уверена, что восстановиться после инсульта ей помогли занятия йогой.

Анна Бузова отметила, что ей было тяжело находиться в клинике, ведь именно сюда ее привезли в свое время для оказания экстренной медицинской помощи.

Она вспоминает, что тогда у нее путалось сознание, она с трудом говорила, не чувствовала половину тела и очень боялась. 

Ранее сообщалось, что к моменту госпитализации Анна Бузова не чувствовала правую ногу и руку, у нее появились искажения на лице.