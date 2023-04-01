В Кентукки приняли один из худших в США законов против ЛГБТ, несмотря на вето губернатора

Он включает запрет на любой уход за несовершеннолетними, подтверждающий гендерную принадлежность, а также запрет на преподавание в государственных школах сексуальной ориентации и гендерной идентичности во всех классах.

Закон также требует, чтобы школьные округа «как минимум» запрещали учащимся-трансгендерам пользоваться туалетами, соответствующими их гендерной идентичности, и обязывает школьный персонал сообщать родителям о конфиденциальных беседах с учащимися о сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Закон обязывает школьный персонал сообщать родителям о конфиденциальных беседах с учащимися о сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Палата представителей Кентукки с республиканским большинством и Сенат преодолели вето Бешира с большим отрывом при голосовании в среду, и закон вступает в силу немедленно.