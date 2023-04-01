Дачник со стажем посоветовал самую урожайную свеклу, которая долго лежит

Предлагаем несколько высокоурожайных разновидностей сахарной свеклы, которая подходит для длительного хранения. Это мнение опытного садовода.

Ренова

Относится к среднеспелым сортам. Форма корнеплода вытянутая, цилиндрическая. Свекла может пролежать на хранении до начала весны. Причем ее вкусовые свойства не ухудшаются. Внутри сочная, нежная, при этом плотная, в ней нет беловатых колечек. Приятный сладкий вкус и выраженный аромат. Сорт устойчив к холодным погодам и болезням.

Мулатка

Дает урожай через 4 месяца после выхода ростков. Не страдает от цветушности, выдерживает перемены температуры, устойчива к распространенным болезням. Уход простой, не требующий много внимания. Внутри свекла ярко красная, много сока, без белых полос.

Египетская плоская

Раннеспелая свекла, созревает уже на 3-й месяц. Не боится болезней, цветушности, устойчива к засушливой погоде. Корнеплоды получаются круглые и сплющенные. Мякоть сочная, нежная, сладкая, однородного темно-красного цвета.

Пабло

Гибрид, выведенный голландцами. Очень популярен у дачников. Вкус всегда на высоте. Отлично хранится, не подвергается нападкам вредителей, не страдает от болезней. Не страшится холодов и жары. По форме свекла кругленькая, имеет коротеньки кончик. Быстро варится, что оценит любая хозяйка.