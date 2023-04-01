5 секретов, чтобы редис не ушел в ботву и нарастил большой корнеплод

1. Причиной такого поведения редиса может быть тяжелый и слишком уплотненный грунт. Чтобы устранить эту проблему, перед посевом ее нужно разрыхлить, добавив компост и древесную золу. Также разрыхлить землю помогают сидераты, посеянные с осени. Весной их остатки необходимо заделать в почву.

2. Редис наращивает зеленую массу, а корнеплод остается маленьким тогда, когда земля перенасыщена азотом. Поэтому этим удобрением нельзя злоупотреблять.

3. К такому же результату приводит и недостаточный полив. Крупный и сочный корнеплод вырастает только при регулярном поливе редиса. Грядки необходимо поливать через день.

4. Редис не может нормально развиваться в жаркой сухой среде, его рост замедляется при высоких температурах.

5. То же самое происходит, если посадки слишком загущены. Растения будут бороться за место, свет и питательные вещества и хорошего урожая в таких условиях не будет. Чем раньше вы проредите посадки, тем лучше.