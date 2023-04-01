Ученые из Университета Южной Каролины выявили стремительную эволюцию собак из Чернобыля

Ученые из Университета Южной Каролины и Национального исследовательского института генома человека проанализировали ДНК 302 диких собак из Чернобыльской зоны.

Исследование показало, что дикие собаки, живущие рядом с Чернобыльской электростанцией, демонстрировали явные генетические отличия от собак, живущих всего в 10 милях от нее в городе Чернобыль.

Ученые обнаружили, что эти собаки претерпели некоторую быструю мутацию или эволюцию из-за воздействия радиации.

Однако исследователи пока не уверены в результатах, поскольку отличить вызванные радиацией мутации от других эффектов, таких как инбридинг, невероятно сложно.

Исследование еще раз показало, что территория, которая по всем правилам должна быть пустырем, стала беспрецедентной научной возможностью понять радиацию и ее влияние на естественную эволюцию.