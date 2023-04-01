Ученые из Колумбийского университета нашли вероятную причину болезни Альцгеймера и лекарство от нее

Согласно информации, опубликованной изданием Science Advances, в рамках исследования быди изучены мозговые клетки людей, страдающих этим заболеванием.

Как выяснилось, симптомы болезни Альцгеймера может вызывать накопление в мозге определенного вида белков.

Они активируют другие белки внутри нейронов, что и вызывает симптомы деменции, а также препятствуют очистке нейронов от старых белков.

По мнению ученых, препараты, препятствующие связыванию белков в пары могут помочь в лечении болезни Альцгеймера.