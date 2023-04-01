Autoevolution: Honda приостановила продажи Civic Type-R из-за выявленного дефекта

Компания уведомила об этом американских дилеров и Национальную администрацию безопасности дорожного движения.

Причиной назван выявленный дефект в сварке каркасов пассажирских кресел в данных автомобилях.

Автопроизводитель намерен сообщить владельцам таких машин о возможном дефекте и необходимости ремонта.

По информации компании, на наличие дефекта указывает дребезжание и скрип сидения, а в случае аварии оно может не удержаться на месте.

Honda Civic Type-R выпускается с лета 2022 года и является наиболее мощной в ряду бренда на американском рынке.