Ученые из Университета Виктории в Британской Колумбии опровергли миф о пользе алкоголя

По их мнению, прежние исследования по данной тематике были ошибочными, и ежедневное употребление алкоголя наносит вред здоровью.

Такие выводы ученые сделали, проанализировав более 100 исследований на тему взаимосвязи между риском смерти и употреблением алкоголя.

Исходя из стандартной дозы напитка, содержащей 14 г спирта, употребление двух и менее таких дох в неделю не создает рисков для здоровья.

При употреблении трех-шести доз появляется риск развития рака, семи и более – заболеваний сердечно-солсудистой системы, инсульта.