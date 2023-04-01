Чтобы сохранить урожай черешни, повесьте это на дерево

Особенно пернатые охотятся за ягодами: вишней, черешней, смородиной.

Много лет люди придумывают разные способы защитить урожай от птиц, но надежного, который бы гарантировал полную сохранность ягод, так и не придумали.

Однако есть прием, который все чаще стали использовать дачники для отпугивания пернатых. И многие говорят, что результат превзошел ожидания.

Он заключается в развешивании на дереве новогодней мишуры, которой мы украшаем елки в канун нового года.

Развешивая блестящий «дождик» и мишуру на ветвях черешни, представьте, что украшаете елку. Чем больше будет мишуры, тем лучше. Можно добавить и блестящие елочные игрушки, а также диски.

Это отпугнет воробьев, скворцов и соек еще больше. Главное, хорошо закрепить «украшения», чтобы их не сдуло ветром.

Таким образом вам удастся сохранить урожай.