Трампу удалось собрать более четырех миллионов долларов за сутки

23:42 2023-04-01

Бывший президент США Дональд Трамп в течение суток сумел собрать 4 млн долларов после предъявления ему обвинений.

Такую информацию опубликовало американское издание USA Today. Сбор средств начался через несколько часов после предъявления обвинений.

Организаторы президентской кампании Трампа отправили его сторонникам письма по электронной почте и попросили помочь остановить «охоту на ведьм».

Ранее Большое жюри Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу, но их суть станет известна только при явке экс-президента в суд.

Ему предписано явиться на судебное заседание во второй половине дня 4 апреля. Адвокат Трампа сообщил, что его подзащитный заявит о своей невиновности.