Рубини: сотни небольших американских банков могут оказаться неплатежеспособными

Он пояснил, что при повышении процентных ставок снижается стоимость кредитов и ценных бумаг.

В этом случае резко увеличивается риск проблем с ликвидностью. Он уточнил, что убытки по кредитам и ценным бумагам сейчас оцениваются в 1,8 трлн долларов, а капитал – в 2,2 трлн долларов.

Рубини напомнил, что в кредитных организациях на балансах достаточно много ипотечных кредитов со сроком погашения в 30 лет.

Такие кредиты предоставлялись в период, когда Федеральная резервная система США удерживала ставки на фиксированном уровне.