Агрономы назвали пять самых частых ошибок при выращивании рассады

Самой частой ошибкой при выращивании рассады является посадка семян без предварительной подготовки.

Вторая частая ошибка – это использование семян низкого качества. В этом случае лучше не экономить.

Третья ошибка заключается в неправильном выборе грунта для рассады. Важно учитывать, что для каждого растения нужна определенная почва.

Четвертой ошибкой агрономы называют неправильные сроки посева рассады и ее выращивания. Здесь решающее значение может иметь даже одна неделя.

Пятая ошибка – это посадка семян на слишком большую глубину. При этом прорастают далеко не все семена.