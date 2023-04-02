Ученые из Массачусетского университета выяснили, может ли дневной сон компенсировать недостаточный ночной отдых

Эксперты говорят, что недостаток сна связан с целым рядом повышенных рисков для здоровья, включая ожирение, высокое кровяное давление, диабет, ишемическую болезнь сердца, инсульт и психические расстройства.

Для здоровья важна не только продолжительность сна, но и качество сна, которое определяется временем, проведенным на разных его стадиях.

Хотя несколько часов сна ночью и дневной сон могут составить до шести или более часов, польза для здоровья не складывается таким же образом.

Ученые советуют людям, которым необходим дневной сон, сделать его коротким – не более 30 минут, чтобы не нарушить ночной сон.