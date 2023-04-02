К 2035 году половина большегрузных автомобилей в Калифорнии будет электромобилями

В соответствии с указом, подписанным Ньюсомом в 2020 году, Калифорния планирует к 2045 году обязать все транспортные средства средней и большой грузоподъемности работать с нулевым уровнем выбросов, где это возможно, отказавшись от дизельных грузовиков.

Агентство по охране окружающей среды заявило, что еще не одобряет просьбу Калифорнии установить новые правила в отношении стандартов выбросов загрязняющих веществ в выхлопных газах для оксида азота (NOx) и твердых частиц на 2024 год и будущие двигатели и транспортные средства средней и большой мощности.

Кроме того, в августе Калифорния потребовала, чтобы все новые легковые и грузовые автомобили, продаваемые в штате к 2035 году, были либо электрическими, либо подключаемыми к сети электрическими гибридами.

Транспорт является крупнейшим источником выбросов парниковых газов в США, составляя 29% выбросов, а большегрузные автомобили являются вторым по величине источником выбросов (23%).