Министр труда Костевич анонсировала прибавку к зарплате бюджетников

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в беседе с телеканалом "Беларусь1" заявила, что в 2023 году запланировано увеличение зарплаты бюджетников на 15-16 процентов.

Происходить повышение будет в несколько этапов.

Ирина Костевич также обозначила, что входит в обязанности Министерства труда и социальной защиты в Беларуси:

Это достойный труд. Это заработная плата, достойные рабочие места, безопасные и здоровые условия труда для каждого работника.

Напомним, в феврале этого года средняя зарплата по Беларуси составила Br1687,8, что на Br2,9 выше январских показателей.