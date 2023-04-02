Швед: белорусы, покинувшие родину, возвращаются, уже есть 56 заявлений

Граждане Беларуси, уехавшие из страны после событий 2020 года, начали подавать заявления о возвращении.

В специальную комиссию поступило уже 56 обращений, которые ожидают рассмотрения. По словам Шведа, скоро будет собрано первое заседание по решению вопроса с "беглыми гражданами".

Специальная комиссия была организована для рассмотрения заявлений лиц, покинувших страну после выборов президента в 2020 году. В основном это сторонники оппозиции.

Обязательное условие для получения разрешения на возвращения в Беларусь - публичное раскаяние, возмещение причиненного ущерба, обещание уважительно относиться к государственной белорусской символике, соблюдение законодательства страны.

С участников мирных демонстраций по решению комиссии могут снять уголовную ответственность и привлечь их согласно административному кодексу. Об этом ранее заявил Алексей Сук, заместитель генерального прокурора.