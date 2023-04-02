Швед: белорусы, покинувшие родину, возвращаются, уже есть 56 заявлений

06:13 2023-04-02

Андрей Швед на телеканале ОНТ сообщил о желании вернуться на родину белорусов, уехавших за границу после выборов 2020 года. На данный момент уже имеется 56 заявлений.

Граждане Беларуси, уехавшие из страны после событий 2020 года, начали подавать заявления о возвращении.

В специальную комиссию поступило уже 56 обращений, которые ожидают рассмотрения. По словам Шведа, скоро будет собрано первое заседание по решению вопроса с "беглыми гражданами".

Специальная комиссия была организована для рассмотрения заявлений лиц, покинувших страну после выборов президента в 2020 году. В основном это сторонники оппозиции.

Обязательное условие для получения разрешения на возвращения в Беларусь - публичное раскаяние, возмещение причиненного ущерба, обещание уважительно относиться к государственной белорусской символике, соблюдение законодательства страны.

С участников мирных демонстраций по решению комиссии могут снять уголовную ответственность и привлечь их согласно административному кодексу. Об этом ранее заявил Алексей Сук, заместитель генерального прокурора.