Ким Ё Чжон, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КНДР, заявила о том, что президент Украины подвергает риску свою страну.

Об этом проинформировали в издании "Рогачев Онлайн".

По сообщению источника, сестра лидера КНДР уверена, что военная техника, переданная Западом Украине, будет ликвидирована героической российской армией.

Между тем Вашингтон выдвинул обвинения Пхеньяну в поставках оружия Москве. Эти обвинения были отвергнуты и со стороны России, и со стороны Северной Кореи.

Мария Захарова, представитель МИД РФ, выступила с опровержением высказываний США о передаче артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи в РФ.

Она назвала такие заявления полностью ложными.

В прошлом году в начале осени постпред РФ в ООН Василий Небензя выступил с требованиями к США и Великобритании о предъявлении доказательств передачи вооружения из Ирана и КНДР для России.

В противном случае Небензя настаивал на том, что США и Великобритания должны "подписаться под распространением недостоверной информации".