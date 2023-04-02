Лукашенко поздравил граждан с Днем единения народов Беларуси и России

По словам главы Беларуси, дружба России и Беларуси базируется на принципах взаимного уважения, равноправия, поддержки и доверия.

Также два народа объединяет историческая общность, приверженность одинаковым духовно-нравственным ценностям.

Александр Лукашенко указал на последовательное наращивание потенциала Союзного государства. Обе страны общими усилиями содействуют взаимному развитию и укреплению суверенитета.

Белорусский президент упомянул о совместном освоении двумя государствами космической отрасли, атомной промышленности, развитии общих проектов в области самолетостроения и микроэлектроники.

Самое важное достижение, по мнению лидера Беларуси, заключается в обеспечении социальных гарантий, равенства прав граждан, в создании возможностей для трудоустройства, пенсионных выплат, образования.

Александр Лукашенко сообщил о своей уверенности в том, что сближение двух народов станет основой для дальнейшего расширенного и взаимовыгодного сотрудничества в самых разных направлениях. Целью этого взаимодействия является создание сильного, процветающего и авторитетного Союзного государства.