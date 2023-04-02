«Ранетка» Лена Третьякова в Аргентине с грудным ребенком оказалась на улице

Российская певица летом 2022 года переехала в Аргентину, где родила первенца. О своей жизни за границей Лена Третьякова рассказывает в соцсетях. Звезда рада эмиграции, однако привыкнуть к новой стране, как выяснилось, непросто, сообщает СтарХит.

34-летняя артистка с первого дня сталкивается с жилищными вопросами. Недавно она в очередной раз поменяла место жительства. Казалось, можно наконец выдохнуть и заняться ребенком, но звезда вступила в конфликт с арендодателем.

Эмиграция — это тяжело. В Аргентине много плюсов, но и огромное количество минусов, к которым трудно привыкнуть. И нужно ли привыкать к тому, что тебе не подходит? Мы в подвешенном состоянии. Сегодня надо решить вопрос с хозяйкой, с которой реально не повезло, — ранее делилась Третьякова.

Певица уточнила, что решает проблему через нотариуса.В итоге она выселилась из апартаментов. Из-за напряжения с арендодателем Лена не смогла толком договориться о новом жилье. Сейчас Третьякова в тревожном ожидании: одобрят ли сделку?

Звезда в ужасе от перспективы ночевки в авто. И это при том, что сыну Третьяковой только семь месяцев.

Стрессовая ситуация вынудила бывшую солистку «Ранеток» задуматься про отъезд из Аргентины. Куда именно она планирует отправиться, пока неизвестно.