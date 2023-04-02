Лукашенко и Путин поздравили друг друга с Днём единения народов Беларуси и РФ

2 апреля Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днём единения народов Беларуси и России, отметив, что отношения между двумя странами лишь укрепляются на фоне невиданных внешнеполитических вызовов в адрес Союзного Государства со стороны коллективного Запада.

В поздравительном письме к Путину Лукашенко выразил уверенность в том, что отношения между белорусской республикой и Российской Федерацией неизбежно будут укрепляться, создавая условия для развития экономик обеих стран, что станет залогом для повышения уровня жизни их населения.

Также Александр Лукашенко заявил, что желает президенту России крепкого здоровья, благоденствия и достижения всех поставленных целей на государственном уровне.

В ответном письме к Лукашенко Владимир Путин сообщил, что взаимоотношения РФ и Беларуси основаны на понятиях дружбы между народами обеих стран, что в свою очередь является эффективным стимулом к совершенствованию принципов функционирования Союзного Государства.

Кроме того, Путин подчеркнул, что интенсификация связей между РБ и Россией соответствует национальным интересам обоих государств и станет залогом для укрепления добрососедских отношений между россиянами и белорусами, которые являются братскими народами с общей историей.