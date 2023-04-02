Синоптик Рябов предупредил белорусов о «снежных сюрпризах» в апреле

Ведущий передачу "Метеогид" на телеканале "ОНТ" Дмитрий Рябов уведомил белорусов о том, что средняя температура воздуха в стране с 3 апреля и до конца недели будет на 5 градусов ниже привычного для этого месяца уровня, ввиду чего водители автотранспорта не должны спешить со сменой резины на летнюю.

По данным Рябова, уже в понедельник на большей части Беларуси будет идти дождь вперемешку с мокрым снегом, а уже во вторник такая погода ожидается в северо-восточной области государства. Ожидается, что в ночь на 3 апреля температура воздуха на северо-западе будет составлять -3 градуса по Цельсию, в то время как на юго-востоке будет +4 градуса.

Синоптик утверждает, что днём понедельника будет стоять температура от нуля до +5 градусов, а во вторник — от 1 до 4 градусов. В среду должно похолодать: ночью будет от -3 до +3 градусов, а днём ;— от 0 до +5. Уже в четверг станет теплее, и ночью температура воздуха будет колебаться от -1 до +6 градусов, а днём — от +5 до +8.

В пятницу же температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, а в следующие выходные по большей части белорусской республики ожидаются кратковременные осадки, что сопряжено со столкновением атмосферных фронтов на юго-востоке.

Из слов Рябова следует, что белорусы не должны отказываться от ношения тёплых вещей в первую неделю апреля, поскольку обманчивое ощущение весны может столкнуться с холодной реальностью, в которой тёплый свитер и термос с горячим чаем окажутся незаменимыми вещами.