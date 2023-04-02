Девушка из Ирака сделала 43 операции для того, чтобы стать Барби

29-летняя актриса, блогер и телеведущая из Багдада Далия Наим сделала 43 операции, а также ряд косметических процедур, чтобы быть похожей на куклу Барби.

Как уточняет Супер.ру, девушке пришлось решиться на ринопластику, коррекцию овала лица, радикальное многократное увеличение губ и груди и так далее.

Пользователи Сети признали, что она добилась желаемого результата, но чаще называют ее не просто Барби, а - с приставкой "дьявольская". Что объяснимо: у Наим внешность стала не кукольная, но очень специфическая.

Но девушка собой все равно довольна и в родном Ираке популярна.

Билеты на спектакли с участием Наим раскупаются, как горячие пирожки, а телешоу собирают большую аудиторию. На Инстаграм с иракской Барби подписаны почти миллион человек.