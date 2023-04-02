Роман Костомаров послал голосовое сообщение тренеру Александру Жулину

Более двух месяцев Роман Костомаров борется за свою жизнь в московской больнице «Коммунарка». Фигуристу ампутировали стопы ног, потом голени и кисти рук.

В свой день рождения 8 февраля спортсмен был без сознания, потому не смог ответить своим друзьям на поздравления. Роман сделал это только на минувшей неделе.

В день рождения Романа все мы — его друзья — отправили голосовые сообщения на телефон, который тогда не работал. Наговорили кучу хороших вещей, —поделился Жулин. И два дня назад я получил голосовое сообщение от Костомарова. Можете представить, что было со мной. Я трясущимися руками открываю и слышу голос Ромы, совершенно адекватный. Он поблагодарил всех тех, кто его поздравил. Человек вышел из того состояния.

По словам Жулина, его друг в сообщении заявил, что не опустит руки и будет сражаться. Голос Костомарова произвел очень сильное впечатление на тренера.

Сказал, что будет заниматься, — пояснил Александр. В его голосе я услышал массу позитива. Откровенно говоря, даже всплакнул, когда слушал. Мы все за него долго молились - как и вся страна.

Наставник признал, что точную информацию о здоровье Романа знает лишь его жена. Лечащие врачи в реанимацию впускают единственного близкого человека звездного пациента — Оксану Домнину.

Она проводит в палате почти круглые сутки. Ездит к детям домой только ночевать, — отметил тренер в телепрограмме «Центральное телевидение» на НТВ.

Фигурист и тренер Илья Авербух на этой неделе также получил от Костомарова голосовое сообщение. По словам хореографа, он после этого ощутил "осторожный оптимизм".