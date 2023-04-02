2 апреля стало известно, что лидер отдела евродипломатии при ЕС Жозеп Боррель прокомментировал начало председательства России в Совбезе Организации объединённых наций, которое началось днём ранее. По мнению Борреля, данное событие является знаковым и отлично подходит для Дня дурака, который празднуется 1 апреля.

Жозеп Боррель считает, что несмотря на постоянное нахождение Российской Федерации в составе членов Совета безопасности при ООН, российское правительство регулярно нарушает любые нормы и уставы данной организации, что делает присутствие данной страны в ней противоречивым.

Характерно, что ранее члены постоянного представительства России в Организации объединённых наций рассказали, что власти РФ намереваются воспользоваться своим председательством в Совете безопасности ООН для обсуждения таких тем, как опасность поставок оружия другим странам и проблематика конфликтов в ближневосточном регионе.

В свою очередь Боррель сообщил, что главы государств-членов Европейского Союза предвидят, что Россия может начать злоупотреблять своими полномочиями во время нахождения на посту председателя Совбеза ООН, ввиду чего лидеры ЕС намерены бороться с подобным развитием событий.

Характерно, что ранее ряд подконтрольных Киеву СМИ запустили очередную антироссийскую кампанию информационного характера, назвав лидерство РФ в Совете безопасности при ООН "первоапрельской шуткой".