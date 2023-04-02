Данилов предложил переименовать Севастополь в «объект №6»

Утром 2 апреля лидер Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов публично заявил, что ему импонирует идея о переименовании Севастополя, поскольку подобная инициатива импонирует администрации Киева и позволит разорвать ассоциации между городом и Россией.

По мнению Данилова, Севастополь может получит название "объект №6" в случае, если позднее такое постановление вынесут депутаты украинской Верховной Рады. Также политик предложил переименовать Севастополь в Ахтиар в честь одного из посёлков, ранее находившихся на севере Севастопольской бухты.

Пост Алексея Данилова в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской по решению Министерства юстиции Российской Федерации) заканчивается словами о том, что подобные меры направлены на разрыв ассоциаций между Севастополем и местом воинской славы российской армии.

Кроме того, Данилов предлагает снести памятник затонувшим российским кораблям в Севастополе. Лидер украинского СНБО уверен, что данный монумент может быть легко заменён на любой другой культурно-исторический объект в случае, если войска Украины смогут вернуть город под контроль Киева.

Характерно, что ранее экс-президент России Дмитрий Медведев предупредил украинское правительство о том, что попытка захватить Крым со стороны ВСУ станет "судным днём" для всей Украины.