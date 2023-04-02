Медведев: Зеленский предстанет перед судом за события в Киево-Печерской Лавре

2 апреля, в воскресенье, бывший российский президент Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где публично высказался об аресте митрополита Украинской православной церкви Павла (Лебедя), который является наместником Киево-Печерской Лавры. По мнению Медведева, подобную акцию инициировал Владимир Зеленский и члены его офиса.

В своём посте Дмитрий Медведев крайне негативно высказывается о деятельности администрации Зеленского, называя её "взбесившейся" и "гнусной". При этом Медведев подчёркивает, что не может дать иного определеления правительству, которое осуществляет репрессии в отношении представителей христианской церкви.

Кроме того, Дмитрий Медведев уверен, что Владимир Зеленский и его украинские коллеги в конечном итоге будут осуждены по всей строгости закона в соответствии с тяжестью содеянного ими. Медведев верит, что помимо суда человеческого Зеленский предстанет перед судом Божьим.

Пост Медведева сопровождён цитатой из новозаветной книги Библии "Апокалипсис", а в самой цитате говорится о лжепророке, который был обольстил свою паству, заставив её поклоняться некому зверю. В данном отрывке "Апокалипсиса" утверждается, что за свои поступки лжепророк и его последователи были брошены огненное озеро с серой.

Днём ранее стало известно, что митрополит УПЦ Павел был доставлен в суд, после чего помещён под домашний арест на 60 суток с обязательством ношения электронного GPS-браслета и запретом на обращения к верующим.