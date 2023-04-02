Ученые из Университета Индианы опровергли миф о влиянии печенья на количество молока у кормящих женщин

Участницами исследования стали 176 кормящих мам, которых разделили на две группы. Одна из них ела специальное печенье, другая – обычное.

Ученые фиксировали количество грудного молока, которое сцеживали кормящие женщины из обеих групп.

Как оказалось, у матерей, употреблявших специальное печенье для лактации, количество молока оказалось таким же, как и во второй группе.

При этом ученые предупреждают, что печенье для лактации создает риск повышенного потребления сахара и жира, а также сложностей с похудением.