Даже танцует: Лариса Удовиченко вернулась на сцену после травмы позвоночника

Народная артистка России Лариса Удовиченко вернулась к работе. Несколько месяцев назад звезда получила компрессионный перелом позвоночника, и долгое время была прикована к постели.

Как сообщила Экспресс Газета, Удовиченко уже в полную силу играет на сцене. Более того - артистка даже танцует!

Коллеги и зрители в передаче "Ты не поверишь!" на НТВ назвали 67-летнюю Удовиченко героиней.

Но врач-травматолог Дмитрий Ефремов полагает, что народная артистка поступает опрометчиво.

Я очень надеюсь, что она носит жесткий, фиксирующий корсет. Если рекомендации не соблюдаются, могут быть самые разные осложнения - смещение металлоконструкций, выраженный болевой синдром. Мы всегда предупреждаем человека об этом. Но артисты, у них ведь все для искусства, - констатирует доктор.

О том, что Лариса Удовиченко госпитализиована с переломом позвоночника, РИА Новости сообщили 18 января.