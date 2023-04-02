Adevarul: в Румынии начали выгонять украинских беженцев из-за программы «50/20»

2 апреля журналисты новостного агентства Adevarul опубликовали новую статью, в которой сообщается, что граждане Румынии начали требовать у украинских беженцев немедленно съезжать из их домов для поиска нового места жительства, поскольку правительство страны планирует изменить законодательство о помощи поддерживающим мигрантов.

В настоящий момент на территории Румынии действует так называемая программа "50/20", в рамках которой местные жители, впустившие беженцев из Украины в свои дома, получают компенсацию в размере 50 и 20 леев. Отмечается, что такие выплаты предусмотрены за каждого украинца, который проживает в доме румынских граждан.

В то же время румыны, впустившие украинцев в свой дом в качестве беженцев, берут на себя обязательство по обеспечению питания и проживания граждан Украины. Известно, что в скором времени закон о поддержке украинских беженцев будет изменён, что сделает его невыгодным для местного населения.

В частности, ожидается, что каждая украинская семья будет получать две тысячи леев ежемесячно, что эквивалентно 34 тысячам российских рублей, однако данные выплаты будут происходить только в течение ста двадцати дней. В течение этого времени украинцы обязаны найти себе работу, а также оплачивать расходы на жильё.

Характерно, что жителей Румынии не устраивает подобные новшества в законодательстве, поскольку у них есть тенденция впускать в свои дома только большие семьи беженцев из Украины, что являлось хорошим средством пассивного заработка, однако теперь это стало невыгодным, ввиду чего множество украинцев оказались на улице.