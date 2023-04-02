У певицы Лили Аллен диагностировали СДВГ

Лили Аллен раскрыла секрет своего диагноза: у певицы нашли синдром дефицита внимания и гиперактивности, сообщает Рамблер со ссылкой на The Guardian.

Звезда призналась, что из-за диагноза полностью отказалась от соцсетей и отметила, что не была удивлена заключению врача.

Это унаследовано вроде как от моей семьи. Мне поставили данный диагноз лишь потому, что я в Америке, где к подобным вещам относятся серьезнее, нежели в Англии, — сказала певица.

По словам Лили, в обычной жизни она ведет довольно уединенный образ жизни. Сейчас Ален находится в США вместе с мужем - актером Дэвидом Харбором, которого зрители знают по сериалу «Очень странные дела». У певицы есть дочери Этель и Марни — от ее первого брака.

Как отмечает The Guardian, в последние месяцы многие известные люди в Англии рассказали, что им поставили диагноз СДВГ уже во взрослом возрасте. К примеру, его выявили у ведущей телепрограммы «Лучший пекарь Британии» Сью Перкинс, актера и комика Джонни Вегаса и так далее.