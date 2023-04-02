Гуманно и эффективно: как надолго прогнать мышей с огорода

Для того, чтобы избавиться от грызунов на огороде, можно воспользоваться ядами из магазина. Но есть риск, что он из-за попадания в почву навредит урожаю, растениям.

Но есть действенные и безопасные способы, позволяющие избавиться от мышей, причем надолго. Что это за способы?

Мыши очень не любят и обходят стороной бузину - как красную, так и черную. Дело в том, что в корнях этого растения содержится синильная кислота, пагубно влияющая на грызунов. Потому можно смело высадить такое растение по периметру огорода.

Специфический запах томатной ботвы также источает запах, который мыши не переносят на дух.

Если ее разбросать между грядками, у забора и других местах, это отпугнет мышей. И они покинут участок если не навсегда, то очень надолго.