Бывалая дачница назвала сорта помидоров, которые могут долго лежать

Сорта, о которых пойдет речь, долго не портятся и сохраняют все свои вкусовые качества, если правильно организовать хранение.

Лежебок

Гибрид, который может долго лежать в подходящих условиях. Для этого надо снять томаты недозрелыми и положить в прохладное место. Сажать его можно в теплице и в открытом грунте.

Созревание плодов проходит одновременно. Томаты мелкие, с плотная мякотью и толстой кожицей. Поэтому и хранятся долго, сохраняя свежесть. На вкус чуть сладковатые.

Хрустик

Гибрид из серии позднеспелых. Ему нужно примерно 4 месяца, чтобы вызреть. Погодные условия сорту не страшны, урожай дает любом случае.

Собирать на хранение надо, когда проступают желтые прожилки. Потом томаты дозреют и станут лимонно-желтыми. Очень красиво и вкусно при засолке.

Зимнее сердце

Очень стойкий сорт, который выдерживает хранение до весны! Кустики невысокие, плоды похожи на сердечки.

Когда долго лежат, постепенно приобретают желтый окрас, шкурка остается плотной, как во время сбора урожая. Держать нужно в прохладных условиях.

Страус

Гибрид, который в идеале нужно растить в теплице. Растение невысокое, пасынков мало, поэтому заботиться о нем много не надо.

Не боится болезней, скачков температур, хорошо растет при недостатке света. На хранение нужно закладывать зеленые томаты, которые потом краснеют.