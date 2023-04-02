Томатная рассада вытянулась: спасти ситуацию поможет картофельный отвар

Рассада томатов становится хилой, вытягивается, мало наращивает зеленой массы? Можно ее спасти, угостив картофельным отваром.

Такая подкормка даст растению полезные вещества - в частности калий. Поможет стать более устойчивым к стрессу и холоду, активно сопротивляться болезням. Кроме того, подобная подкормка является отличным стимулом процессов фотосинтеза.

Как приготовить отвар? Для это нужно отварить пару картофелин в мундире - примерно до полуготовности. По времени это примерно около 20 минут. То есть после того, как картошка закипела, нужно проварить минут 7 и - отключить.

Воду слить и остудить. К слову, картошку можно не выбрасывать, а доварить и съесть.

Такой отвар используют для полива сеянцев раз в неделю. Как отмечает автор канала Идеальный огород на платформе Дзен, вместо картошки можно вполне использовать картофельные очистки, так получится еще экономнее.