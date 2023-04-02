Племянник Кончаловского потребовал от экс-супруги Ольги Спиркиной 18 миллионов российских рублей

Ольга Спиркина и Дмитрий Кончаловский прожили в браке всего три года. При этом племянник Андрея Кончаловского имеет к экс-жене значительные претензии, сообщает Рамблер.

Мужчина подал иск в Тверской суд и требует от Спиркиной 18 миллионов рублей. 2 миллиона рублей из них - за купленный в период брака автомобиль, а остальное – доходы от школы телемастерства, которой руководил Дмитрий.

При этом Ольга заявляет: когда они поженились, супруг не имел доходов и пришел жить в ее квартиру. Все материальные блага для него создала она. Как уточняет 7days.ru, даже в суд мужчина якобы пришел в тех вещах, которые ему купила Спиркина.

Кончаловский уже женат на другой женщине. Но, по его словам, "невыносимый" характер Спиркиной, и ее любовные похождения, в которых мужчина обвиняет экс-супругу, требуют отмщения.

Я проснулся однажды утром, и меня шарахнула мысль: почему во всех отношениях я должен быть терпилой? Я не хочу, - заявил он.

Спиркина слова бывшего мужа назвала вымыслом. Ольга объяснила, что речи ни о каких изменах не было. По словам артистки, она ушла от Дмитрия потому, что тот регулярно выпивал.