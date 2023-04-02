Агроном-любитель предложил сорта томатов, которые не надо пасынковать и подвязывать

Эти низкорослые разновидности не нуждаются в подвязывании и пасынковании. Растут буквально сами по себе. Уход минимальный. Получаются крепкие маленькие кустики.

Чудо лентяя

Действительно созданы для лентяев, требуют минимум трудозатрат и очень урожайны. Кусты компактные, низкие, коренастые. Томаты можно посадить и забыть о них. Потом просто прийти и собрать урожай в положенное время. Хорошо переносят плохую погоду, перепады температур, болезни. Не боятся ни засухи, ни дождей. Форма удлиненная с заостренным носиком. Шкурка тонкая, мякоть плотная, сочная.

Таймыр

Растим без пасынкования, уход простой, традиционный. Томат проявляет стойкость к грибку, почти не заражается вредителями. На кистях созревает до 8 штук плодов. Крепкая кожица, сочная мясистая внутренняя часть. Помидор кисло-сладкого вкуса. Урожай можно собирать до морозов.

Гаспачо

Растение невысокого роста, практически не подвержено фитофторе, куст будет увешан гроздьями при любой погоде. Кустики достигают всего 45 см, зато крепкие и стойкие. На стеблях держится много урожая. Не нужна подвязка, и не требуется пасынкование. Масса томатов в среднем около 70 г. Подходят для свежего употребления и для закаток.

Ямал

Отличный сорт для начинающих садоводов и для тех, кто очень занят и не может много времени проводить на огороде. Кусты будут низкие и пышные, стебли крепкие, удерживают увесистый урожай. Плоды сладковатые, с нежным вкусом. Томаты не боятся холодов, устойчивы к болезням, почти н нуждаются в уходе.