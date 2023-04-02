Опытная дачница рассказала о самых сладких и вкусных сортах томатов

Для любителей сладких томатов, предлагаем проверенные варианты.

Падишах

Сорт подходит для разведения в разных климатических условиях. Хорошо показывает себя даже там, где лето совсем короткое и холодное. Однако выращивать помидоры надо только в теплице. Кисти нужно подвязывать, чтобы тяжелые плоды не надломили их. Плодоношение продолжается до конца лета. Очень сахаристые, без кислинки, с нежным ароматом.

Люсид Джем

Неприхотливый к погодным условиям сорт. Не боится засухи и низких температур. Завязывает плоды при любых обстоятельствах, без урожая точно не оставит. Кусты будут мощные, ветвистые. Подвязывать и пасынковать обязательно. Плоды могут долго оставаться на кусте, не перезревая. Их можно положить на длительное хранение. Спелые томаты окрашиваются в оранжевый цвет. Очень сладкие, сочные, мясистые.

Сахарная Настасья

Подходят для разведения в тепличных условиях. Хорошо сопротивляются заболеваниям и паразитам. Цвет плодов розовый, внутри - малиновый, форма похожа на сердечко. Мякоть сахаристая и зернистая, как у арбуза. Нежный сладкий вкус. Для салатов в свежем виде - просто объеденье.

Загадка природы

Совет от эксперта: выращиваем этот сорт в два стебля. Томат очень отзывчив на регулярные подкормки. Ему необходимы пасынкование и подвязка. Устойчив к изменениям погоды, но от болезней его надо беречь. Форма плодов округлая и чуть сдавленная к центру. Кожица гладкая, тонкая. Пустот нет, много мясистой и сочной мякоти сладковатого вкуса.