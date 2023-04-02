В воскресенье днём, 2 апреля, журналисты информагентства "РИА Новости" опубликовали сведения о пропаже Екатерины Ершовой, которая является певчей в Киево-Печерской Лавре. Известно, что днём ранее Ершова молилась на коленях перед украинскими провокаторами, которые массово танцевали вокруг здания Ларвы под музыку антироссийской направленности.

Источники "РИА Новости" утверждают, что очевидец событий попытался связаться с Екатериной Ершовой, однако выяснилось, что женщину не могут найти со вчерашнего дня, поскольку она не отвечает на телефонные звонки, а дома её нет. Отмечается, что в поисках Ершовой участвуют журналисты и неравнодушные граждане.

Респондент российских репортёров предполагает, что молившаяся перед агрессивно настроенными украинцами девушка могла быть задержана агентами Службы безопасности Украины. Примечательно, что в распоряжении "РИА Новости" появилось видео, на которой запечатлен момент молитвы Екатерины Ершовой на коленях перед радикалами.

На видеозаписи показано, как Ершова стоит на коленях в окружении танцующих под украинскую музыку людей, некоторые из которых предлагают женщине подняться и плясать вместе с ними. В какой-то момент сзади к девушке подходит мужчина, хватает её под руки и уводит в неизвестном направлении.

Днём ранее СБУ выдвинули обвинения против настоятеля Киево-Печерской Ларвы и по совместительству митрополита Украинской Православной Церкви Павла (Лебедя), сообщив, что он якобы разжигает межрелигиозную вражду и сотрудничает с российским правительством.